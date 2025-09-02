Ruský popredný denník nazval Fica premiérom Maďarska. Stalo sa to v článku o jeho stretnutí s Vladimirom Putinom v Pekingu.
- Popredný ruský denník Kommersant informoval o stretnutí Vladimira Putina s Robertom Ficom v Pekingu, no slovenského premiéra v texte omylom označil za predsedu vlády Maďarska, upozornil Denník N.
- Na rokovaní Putin vyhlásil, že Rusko nikdy nebolo proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii, no vstup krajiny do NATO považuje za neprijateľný.
- Zároveň ocenil „nezávislú zahraničnú politiku“ Ficovej vlády a vyzdvihol obchodné väzby so Slovenskom.
Širší kontext: Robert Fico na stretnutí vyjadril nádej, že Rusko bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne na Slovensku. „Slovenské jadrové elektrárne pokrývajú viac ako polovicu spotreby energie krajiny. Bol by som rád, keby sa v tejto oblasti nadviazala rusko-americká spolupráca,“ povedal.
Lídri sa stretli v rámci osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Pekingu. Fico sa počas trojdňovej návštevy stretne aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom.
Napísal ruský denník:
„Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым,“— сказал Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Робертом Фицо.
Preklad do slovenčiny:
„Čo sa týka NATO, to je iná otázka. Ide o zabezpečenie bezpečnosti Ruskej federácie, a to nielen dnes, nie v strednodobej, ale aj v dlhodobej perspektíve. Naše postoje sú známe, považujeme to pre seba za neprijateľné,“ povedal Vladimir Putin na stretnutí s premiérom Maďarska Robertom Ficom.
