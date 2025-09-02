Vakcíny proti novému variantu COVID-19 budú dovezené v stanovených termínoch.
Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch, a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra. „Všetkých občanov ubezpečujeme, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť,“ priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
Vláda SR ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín.
Slovenská akadémia vied (SAV) 30. júna informovala, že analýzu dokončila. Výsledky podľa SAV ukázali, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Vláda o analýze zatiaľ nerokovala, podľa premiéra Roberta Fica sa nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.
