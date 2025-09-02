SAV preverila mRNA vakcíny a DNA našla len v zanedbateľnom množstve.
- Slovenská akadémia vied zverejnila výsledky analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, informujú Noviny.sk.
- Ministerstvo zdravotníctva si správu objednalo už pred mesiacom, no vláda ju napokon nezaradila na svoje rokovanie. Vedci sa preto rozhodli predstaviť zistenia vo vedeckom článku.
- V posledných mesiacoch sa šírili tvrdenia, že vakcíny obsahujú „nebezpečné množstvá DNA“. Tieto tvrdenia šíril aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie, Peter Kotlár.
- Výskumníci zo SAV tieto obavy preverili a zdôraznili, že pôvodné merania boli chybné a nesprávne interpretované.
Širší kontext: Analyzovali 15 šarží, z toho 11 už po dátume spotreby. Využili štyri rôzne metódy, ako sú qPCR, fluorometria, kapilárna elektroforéza a sekvenovanie. Všetky testy ukázali rovnaký výsledok: DNA sa nachádzala len v podobe krátkych úlomkov a jej množstvo bolo hlboko pod limitom, ktorý stanovujú WHO, EMA aj FDA.
Podľa SAV mali úlomky priemernú dĺžku približne 150 báz, čo je taký malý fragment, že sa nemôže množiť ani fungovať. Na jednu molekulu DNA pritom pripadali tisíce molekúl mRNA, ktorá vyvoláva imunitnú odpoveď. Aj exspirované šarže si udržali nízku úroveň DNA, hoci mRNA sa v nich postupne rozpadala.
Vedci upozornili, že šírenie neoverených informácií o vakcínach môže podkopať dôveru verejnosti a ohroziť zdravie ľudí. „Potrebujeme sa spoliehať na fakty, nie na dezinformácie,“ odkazujú autori štúdie.
