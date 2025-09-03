Na novej webovej stránke si môžeš overiť informácie o svojom starobnom dôchodku.
Slovenská poisťovňa prináša novinku. Výšku svojho starobného dôchodku si teraz môžeš jednoducho overiť v elektronickom účte na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zároveň máš možnosť skontrolovať aj prehľad svojho doterajšieho dôchodkového poistenia.
Na informácie o starobnom dôchodkovom poistení už nemusíš čakať 60 dní. Stačí si aktualizovať elektronický účet poistenca na stránke Sociálnej poisťovne. Tieto informácie si môžu overiť osoby staršie ako 39 rokov.
„Je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli odhadnúť, aký finančný komfort v starobe ich čaká, a následne sa rozhodnúť, či budú ďalej pracovať alebo pôjdu na dôchodok s tou dávkou, ktorú majú vymeranú,“ uviedol vedecký pracovník Prognostického ústavu SAV Vladimír Baláž.
