Cieľom je chrániť ekosystémy aj historické pamiatky pred škodami spôsobenými masovým turizmom.
Grécke úrady sprísňujú pravidlá pre turistov na plážach, aby ochránili prírodu a historické pamiatky pred negatívnymi účinkami masového turizmu. Zbieranie mušlí, kamienkov či iných prírodných prvkov z chránených oblastí bude prísne penalizované pokutou až do 1 000 eur, pretože takéto aktivity poškodzujú ekosystém a prispievajú k erózii, informuje web travelandtourworld.eu.
Prísnejšie sú aj pravidlá pre ležadlá. Verejné pláže musia byť vo väčšej miere voľné, zatiaľ čo doteraz nesmelo byť obsadených viac než 70 % plochy, v chránených oblastiach sa percento zvýšilo na 85 % a v ekologicky citlivých zónach sú ležadlá úplne zakázané. Porušenie predpisov bude sankcionované a úrady budú situáciu monitorovať aj pomocou dronov.
Grécka pobrežná línia s krištáľovo čistou vodou, piesočnatými plážami a historickými pamiatkami pritom zostáva veľkou turistickou atrakciou, no nové opatrenia majú zabezpečiť, aby jej prírodné a kultúrne hodnoty zostali zachované aj pre budúce generácie.