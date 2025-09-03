Nové predajne pribudnú aj v menších obciach.
- Diskontný reťazec Biedronka, ktorý vstúpil na Slovensko v marci, pokračuje v rýchlej expanzii, informujú Aktuality.sk.
- Spoločnosť pripravuje otvorenie približne dvanástich nových predajní a potvrdzuje, že nepočíta iba s veľkými mestami.
- Svoje obchody plánuje aj v menších obciach či satelitných lokalitách pri Bratislave.
Širší kontext: Medzi pripravovanými predajňami sú Zlaté Klasy, Žilina, Alekšince, Malinovo, Tomášov, Myjava, Nesvady, Gbelce a Chorvátsky Grob. Reťazec už dlhšie pracuje na otvorení predajne v Leviciach a v obci Čierne pri hraniciach. Vo štvrtok pribudne nová pobočka v Revúcej.
Generálny riaditeľ Biedronky Slovensko Maciej Łukowski ešte v marci uviedol, že do konca budúceho roka chce reťazec otvoriť až 50 predajní. Expanzia sa tak rozbieha rýchlym tempom.
