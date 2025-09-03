Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 3. septembra 2025 o 8:10
Čas čítania 0:28

Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska

Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska
Zdroj: Refresher

Nové predajne pribudnú aj v menších obciach.

  • Diskontný reťazec Biedronka, ktorý vstúpil na Slovensko v marci, pokračuje v rýchlej expanzii, informujú Aktuality.sk.
  • Spoločnosť pripravuje otvorenie približne dvanástich nových predajní a potvrdzuje, že nepočíta iba s veľkými mestami.
  • Svoje obchody plánuje aj v menších obciach či satelitných lokalitách pri Bratislave.

Širší kontext: Medzi pripravovanými predajňami sú Zlaté Klasy, Žilina, Alekšince, Malinovo, Tomášov, Myjava, Nesvady, Gbelce a Chorvátsky Grob. Reťazec už dlhšie pracuje na otvorení predajne v Leviciach a v obci Čierne pri hraniciach. Vo štvrtok pribudne nová pobočka v Revúcej.

Generálny riaditeľ Biedronky Slovensko Maciej Łukowski ešte v marci uviedol, že do konca budúceho roka chce reťazec otvoriť až 50 predajní. Expanzia sa tak rozbieha rýchlym tempom. 

Prečítaj si aj tieto články:

1. septembra 2025 o 16:57 Čas čítania 0:25 Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
2. septembra 2025 o 14:10 Čas čítania 0:58 Fico rokoval s Putinom. Ruský popredný denník z neho urobil premiéra Maďarska Fico rokoval s Putinom. Ruský popredný denník z neho urobil premiéra Maďarska
2. septembra 2025 o 8:21 Čas čítania 0:24 Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa) Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Biedronka
Zdroj: Refresher
Súvisiace témy:
Biedronka Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
