Polícia na Novom Zélande zadržala 32-ročného muža, ktorý v predajni šperkov v Aucklande ukradol prívesok Fabergé a následne ho prehltol, aby sa vyhol zatknutiu. Diamantový medailón patrí do limitovanej edície inšpirovanej filmom James Bond (1983), je vyrobený z 18-karátového zlata, pokrytý zeleným smaltom, vykladaný 183 diamantmi a dvoma zafírmi a jeho hodnota presahuje 17 000 eur.
Polícia pridelila zadržanému dôstojníka, ktorý ho sleduje, kým sa prívesok prirodzene dostane von z jeho tela. Muž sa pred súdom ku krádeži nepriznal a ďalšie pojednávanie je naplánované na 8. decembra.
Podľa spravodajského webu Euronews nie je prehltnutie ukradnutých šperkov nezvyčajnou praxou. Podobný prípad sa stal vo februári tohto roku v americkej Floride, kde muž ukradol diamantové náušnice z klenotníctva Tiffany v hodnote 730 000 eur. Polícia musela obete čakať viac ako 12 dní, kým sa šperky vrátili do obchodu, pričom muž mal predtým na konte takmer identickú lúpež.