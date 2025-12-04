Kategórie
TASR
dnes 4. decembra 2025 o 16:09
Čas čítania 0:41

Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série

Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití

Medailón je vyrobený z 18-karátového zlata, vykladaný diamantmi a patrí do limitovanej edície inšpirovanej filmom James Bond.

Polícia na Novom Zélande zadržala 32-ročného muža, ktorý v predajni šperkov v Aucklande ukradol prívesok Fabergé a následne ho prehltol, aby sa vyhol zatknutiu. Diamantový medailón patrí do limitovanej edície inšpirovanej filmom James Bond (1983), je vyrobený z 18-karátového zlata, pokrytý zeleným smaltom, vykladaný 183 diamantmi a dvoma zafírmi a jeho hodnota presahuje 17 000 eur.

Polícia pridelila zadržanému dôstojníka, ktorý ho sleduje, kým sa prívesok prirodzene dostane von z jeho tela. Muž sa pred súdom ku krádeži nepriznal a ďalšie pojednávanie je naplánované na 8. decembra.

Podľa spravodajského webu Euronews nie je prehltnutie ukradnutých šperkov nezvyčajnou praxou. Podobný prípad sa stal vo februári tohto roku v americkej Floride, kde muž ukradol diamantové náušnice z klenotníctva Tiffany v hodnote 730 000 eur. Polícia musela obete čakať viac ako 12 dní, kým sa šperky vrátili do obchodu, pričom muž mal predtým na konte takmer identickú lúpež.

Fabergé vajce
Zdroj: x.com/@BLblog
