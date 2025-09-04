Kategórie
dnes 4. septembra 2025 o 7:50
Čas čítania 0:17

Prišlo ti upozornenie o spáchaní priestupku? Daj si pozor, môže ísť o podvod

Slovensko
Prišlo ti upozornenie o spáchaní priestupku? Daj si pozor, môže ísť o podvod
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Trnavský kraj

E-mail tohto typu rovno zmaž.

Polícia varuje pred falošnými e-mailmi. Podvodníci v nich ľuďom tvrdia, že spáchali priestupok, a žiadajú ich o zaslanie „podporných dokumentov“. Upozornil na to Policajný zbor na sociálnej sieti.

„Nezabúdajte. Skutočné predvolania nikdy neposielame e-mailom a už vonkoncom nevyzerajú takto. Takéto nezmysly rovno mažte z vašich virtuálnych schránok a upozornite na ne aj vašich blízkych,“ apeloval.

Polícia upozornila aj na to, že dokument v e-maile je zle graficky spracovaný a preložený.

Polícia
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky
Podvod Správy z domova
Náhľadový obrázok: FB/Polícia Slovenskej republiky
