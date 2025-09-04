Podvodníci môžu využiť aj umelú inteligenciu na napodobnenie hlasov či webových stránok.
Národná banka Slovenska upozorňuje na podvody, pri ktorých sa Slováci môžu pripraviť o peniaze. Pri podvodných telefonátoch sa volajúci predstavia ako „vaša banka“ a tvrdia, že musíte rýchlo poslať peniaze na „bezpečný účet“. NBS poukázala na to, že takýto účet neexistuje.
Národná banka upozorňuje na falošných vyšetrovateľov. Podvodník sa v tomto prípade vydáva za pracovníka NBS a žiada údaje k účtu či karte. „NBS vás nikdy takto nekontaktuje,“ podotklo oddelenie komunikácie. Podvodníci zneužívajú aj značku NBS Shares. Ide o projekt technickej pomoci pre centrálne banky mimo Európskej únie. S investovaním či finančnými službami pre verejnosť nemá podľa NBS nič spoločné.
Pozor na podvodné aplikácie
Slovákom môžu podvodníci nanútiť taktiež inštaláciu podvodných aplikácií, ktoré evidujú, čo robia na počítačoch či mobiloch. Evidujú všetky kliky, heslá a PIN kódy, vidia obsah potvrdzovacích SMS správ z banky, a tak si vedia načerpať napríklad predschválený úver, ktorý si okamžite prevedú na svoj účet, vysvetľuje NBS.
„Neverte príliš dobre znejúcim ponukám v mene NBS, jej zamestnanca alebo iných verejne známych osôb,“ uviedlo oddelenie komunikácie. Pripomína tiež, že NBS neschvaľuje zahraničné prevody. Národná banka Slovenska upozorňuje, aby ľudia nikomu neposkytovali prístupové údaje k internetbankingu, čísla kariet a PIN po telefóne či e-mailom. Ďalej neodporúča inštalovať si do mobilu aplikáciu na základe telefonátu.
Podvodníci využívajú aj umelú inteligenciu
Podvodníci podľa NBS čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu a napodobňujú známe webové stránky, tvoria reálne vyzerajúce videá a vedia napodobniť známe hlasy.
Národná banka taktiež nikdy neponúka produkty pre spotrebiteľov, ako sú sporenia, bankové účty, investovanie či krypto, ani možnosť vyhrať auto či kúpeľný pobyt.