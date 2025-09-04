Kategórie
TASR
dnes 4. septembra 2025 o 5:55
Čas čítania 1:02

Slováci sa stávajú cieľom ďalších podvodov: NBS varuje pred falošnými zamestnancami a „bezpečnými účtami"

Slovensko
Slováci sa stávajú cieľom ďalších podvodov: NBS varuje pred falošnými zamestnancami a „bezpečnými účtami“
Zdroj: Unsplash/Markus Spiske

Podvodníci môžu využiť aj umelú inteligenciu na napodobnenie hlasov či webových stránok.

Národná banka Slovenska upozorňuje na podvody, pri ktorých sa Slováci môžu pripraviť o peniaze. Pri podvodných telefonátoch sa volajúci predstavia ako „vaša banka“ a tvrdia, že musíte rýchlo poslať peniaze na „bezpečný účet“. NBS poukázala na to, že takýto účet neexistuje.


Národná banka upozorňuje na falošných vyšetrovateľov. Podvodník sa v tomto prípade vydáva za pracovníka NBS a žiada údaje k účtu či karte. „NBS vás nikdy takto nekontaktuje,“ podotklo oddelenie komunikácie. Podvodníci zneužívajú aj značku NBS Shares. Ide o projekt technickej pomoci pre centrálne banky mimo Európskej únie. S investovaním či finančnými službami pre verejnosť nemá podľa NBS nič spoločné.

Pozor na podvodné aplikácie 

Slovákom môžu podvodníci nanútiť taktiež inštaláciu podvodných aplikácií, ktoré evidujú, čo robia na počítačoch či mobiloch. Evidujú všetky kliky, heslá a PIN kódy, vidia obsah potvrdzovacích SMS správ z banky, a tak si vedia načerpať napríklad predschválený úver, ktorý si okamžite prevedú na svoj účet, vysvetľuje NBS.

3. septembra 2025 o 11:20 Čas čítania 3:15 Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov


„Neverte príliš dobre znejúcim ponukám v mene NBS, jej zamestnanca alebo iných verejne známych osôb,“ uviedlo oddelenie komunikácie. Pripomína tiež, že NBS neschvaľuje zahraničné prevody. Národná banka Slovenska upozorňuje, aby ľudia nikomu neposkytovali prístupové údaje k internetbankingu, čísla kariet a PIN po telefóne či e-mailom. Ďalej neodporúča inštalovať si do mobilu aplikáciu na základe telefonátu. 

Podvodníci využívajú aj umelú inteligenciu 

Podvodníci podľa NBS čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu a napodobňujú známe webové stránky, tvoria reálne vyzerajúce videá a vedia napodobniť známe hlasy.
Národná banka taktiež nikdy neponúka produkty pre spotrebiteľov, ako sú sporenia, bankové účty, investovanie či krypto, ani možnosť vyhrať auto či kúpeľný pobyt.

2. septembra 2025 o 13:30 Čas čítania 0:42 Slovensko zaplavili podvodné telefonáty. Polícia zverejnila zoznam mien, pod ktorými páchatelia vystupujú Slovensko zaplavili podvodné telefonáty. Polícia zverejnila zoznam mien, pod ktorými páchatelia vystupujú
30. augusta 2025 o 18:12 Čas čítania 0:51 Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur
30. augusta 2025 o 9:52 Čas čítania 0:29 Podvodníci volajú klientom a žiadajú ich, aby si stiahli aplikáciu. Banka vysvetľuje, ako sa brániť Podvodníci volajú klientom a žiadajú ich, aby si stiahli aplikáciu. Banka vysvetľuje, ako sa brániť
NBS
Zdroj: Flickr/Fred Romero
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unsplash/Hassan Ouajbir, arhív NBS
