Merania a pozorovania sa používajú pri vedeckých a posudkových aktivitách.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) hľadá dobrovoľných pozorovateľov, ktorí budú zaznamenávať údaje o zrážkach, snehovej pokrývke a meteorologických javoch. Údaje získané meraniami a pozorovaniami nachádzajú uplatnenie napríklad vo vedeckých štúdiách či pri odborných posudkoch. O konkrétnych pozíciách SHMÚ informuje na svojom webe.
Dobrovoľný pozorovateľ v Dolnej Porube
V Dolnej Porube bude náplňou práce dobrovoľného pozorovateľa denné meranie atmosférických zrážok, v zimnom období aj meranie výšky snehovej pokrývky, pozorovanie meteorologických javov podľa metodiky, zasielanie mesačných výkazov alebo operatívnych hlásení a starostlivosť o zverený inventár a merný pozemok.
Doplnkový pozorovateľ v Lazoch pod Makytou
V Lazoch pod Makytou bude dobrovoľný pozorovateľ zodpovedný predovšetkým za meranie výšky snehovej pokrývky, pozorovanie meteorologických javov podľa metodiky, zasielanie mesačných výkazov alebo operatívnych hlásení a starostlivosť o zverený inventár.
Práca sa vykonáva na základe dohody o vykonaní práce a termín nástupu je okamžitý. Pozorovatelia môžu byť aj dôchodcovia. SHMÚ ich zaškolí a vysvetlí im metodiku meraní a pozorovaní.