September prinesie slnko, búrky aj priemerné teploty.
- Meteorologická jeseň sa začala dnes, 1. septembra, a prináša prevažne slnečné a teplé počasie, informuje iMeteo.
- Po búrlivom závere augusta sa počasie postupne upokojí, no už v prvých dňoch mesiaca sa opäť objavia prehánky a búrky.
- Predbežné klimatologické výhľady hovoria, že september bude teplotne priemerný až mierne nadpriemerný. Zrážok spadne približne toľko, koľko je zvykom.
- Výrazné extrémy ako horúčavy, suchá či silné dažde zatiaľ odborníci neočakávajú.
Širší kontext: Úvod septembra bude príjemne teplý. Dnes môžu teploty vystúpiť na 22 až 26 °C, v utorok dokonca až k hranici 29 °C. Od západu sa však začne približovať studený front, ktorý prinesie búrky do Česka a Rakúska, a v utorok večer sa môžu dostať aj na Slovensko. V stredu sa front presunie na východ krajiny, zatiaľ čo na západe už bude pokojnejšie počasie.
V druhej polovici týždňa by sa nad naše územie mala rozšíriť tlaková výš, ktorá prinesie viac stabilného počasia. Teploty zostanú väčšinou v rozmedzí od 23 do 29 °C, čo je pre toto obdobie bežné. Zrážky môžu doraziť najmä počas víkendu, no po nich sa má opäť vyjasniť.
