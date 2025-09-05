Kategórie
dnes 5. septembra 2025 o 11:29
Čas čítania 0:20

AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne

AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne
Zdroj: Facebook/Polizei Berlin

Páchateľ sa nachádza na úteku.

Nemecká polícia pátra po žiakovi, ktorý v piatok bodol učiteľku v jednej zo stredných škôl v meste Essen na západe krajiny. Podľa prvých zistení nenapadol nikoho ďalšieho. Informujú o tom agentúra DPA a denník Bild.

Žiak učiteľku údajne bodol do brucha, zranenia sú vážne a musí podstúpiť operáciu. Informácie, či je v priamom ohrození života, neboli zverejnené.

Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov. Polícia vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa okoliu miesta útoku vyhýbali.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Silas Stein - dpa-Bildfunk
