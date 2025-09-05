Napadnutý muž mal pri sebe hotovosť vo výške približne 20 000 eur
Vo štvrtok 4. septembra o 19:00 v podzemnej garáži obchodného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave napadli muža, ktorý mal pri sebe hotovosť 20 000 eur. Podľa jeho výpovede na neho zaútočili dvaja neznámi páchatelia, ktorí sa pohybovali na kolobežke, informujú tvnoviny.sk.
Útočníci použili paralyzér, následkom čoho muž utrpel poranenia v oblasti tváre a popáleniny na bruchu, no podarilo sa mu ubrániť. Celú udalosť v súčasnosti preveruje polícia.
