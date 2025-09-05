Podľa ukrajinského veliteľa dronov došlo k zásahu priemyselného závodu, pričom oblastný gubernátor potvrdil, že neboli hlásené žiadne civilné obete.
Ukrajina v piatok uviedla, že zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Riazanskej oblasti. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi o útoku informoval v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Je jednou z najväčších v Rusku
K úderu došlo približne 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá ukazujúce rafinériu a ropný sklad v plameňoch. Ropná rafinéria v Riazanskej oblasti je jednou z najväčších v Rusku.
Oblastný gubernátor Pavel Malkov napísal na platforme Telegram, že nad oblasťou sa podarilo zneškodniť osem dronov. Podľa jeho slov nedošlo k žiadnym zraneniam ani poškodeniu obytných budov či ďalšej infraštruktúry, no pripustil, že trosky dopadli do areálu priemyselného závodu.
Good drones delivering bad news to #ruZZia: #Ryazan and #Luhansk refineries under attack 😈 pic.twitter.com/88pLL0a1Sc— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 5, 2025
Ruské ministerstvo obrany neskôr oznámilo, že nad ruským územím a nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym v Čiernom mori sa podarilo zachytiť 92 ukrajinských dronov - z toho deväť nad Riazanskou oblasťou.
Ukrajina sa už vyše tri a pol roka bráni proti ruskej invázii. V rámci obrannej kampane v posledných týždňoch zintenzívnila útoky na zariadenia zamerané na výrobu a dodávky paliva v Rusku, aby tak narušila zásobovanie armády.