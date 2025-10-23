Vznik povinného poistenia už nebude závisieť od výšky príjmu.
Od januára budúceho roka čakajú živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) viaceré zmeny v sociálnom poistení. Týkajú sa novej definície SZČO, skrátenia odvodových prázdnin a úpravy pravidiel pre vznik a zánik povinného poistenia.
Po novom sa za SZČO bude považovať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má oprávnenie na podnikanie alebo podľa čestného vyhlásenia vykonáva zárobkovú činnosť, aj bez oprávnenia (napr. umelec či autor). Z definície sú naďalej vylúčení osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vznik povinného poistenia už nebude závisieť od výšky príjmu. SZČO ho získa od prvého dňa šiesteho mesiaca po získaní oprávnenia alebo po doručení čestného vyhlásenia o vykonávaní činnosti. Ak od ukončenia predchádzajúceho podnikania uplynulo menej ako 60 mesiacov, poistenie vznikne odo dňa začiatku novej činnosti.
Poistenie bude trvať až do zániku oprávnenia alebo doručenia vyhlásenia o ukončení činnosti, čím sa ruší doterajšie posudzovanie k 1. júlu alebo 1. októbru. SZČO bez oprávnenia budú musieť zmeny (vznik či zánik poistenia) nahlásiť Sociálnej poisťovni do 8 dní.
Ak bolo poistenie prerušené (napr. pre rodičovský príspevok, pozastavenie živnosti či dlhodobú PN), znovu vznikne deň po skončení prerušenia.