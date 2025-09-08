Stačí zadať svoju hrubú mzdu a kalkulačka ti hneď ukáže, koľko Slovákov zarába viac a koľko menej ako ty.
Ak si chceš porovnať svoju výplatu s ostatnými, pomôže ti jednoduchá kalkulačka, ktorú nájdeš na tomto webe. Stačí, ak zadáš svoju hrubú mesačnú mzdu a okamžite uvidíš, koľko ľudí na Slovensku zarába menej a koľko viac ako ty.
Výsledky sa zobrazia v prehľadných grafoch, ktoré vychádzajú z počtu obyvateľov, počtu zamestnaných a štatistík o štruktúre miezd. Dáta sú prispôsobené úrovni miezd v roku 2024, preto výsledky treba vnímať ako približné.
Kalkulačka ti tak dá rýchly prehľad, či sa pohybuješ pod priemerom, okolo mediánu alebo v hornej časti rebríčka. Ukáže ti nielen percento ľudí, ktorí majú vyšší plat, ale aj to, kde sa sústreďuje väčšina miezd. Výsledok môžeš využiť pre vlastnú orientáciu, pri vyjednávaní o plate či len zo zvedavosti, ako na tom v skutočnosti si, v porovnaní so zvyškom Slovenska.
