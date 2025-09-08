Firma tvrdí, že zmena zlepší zákaznícku skúsenosť, zníži náklady na letiskové poplatky a ušetrí viac než 300 ton papiera ročne.
Spoločnosť Ryanair od 3. novembra 2025 prestane uznávať papierové palubné lístky. Cestujúci sa budú musieť pri nástupe preukázať digitálnym lístkom v aplikácii myRyanair, informuje The Independent.
Firma tvrdí, že zmena zlepší zákaznícku skúsenosť, zníži náklady na letiskové poplatky a ušetrí viac než 300 ton papiera ročne. Už dnes využíva mobilnú aplikáciu viac než 80 percent pasažierov, preto sa Ryanair rozhodol prechod na plne digitálny proces urýchliť.
Generálny riaditeľ Michael O’Leary reagoval aj na obavy cestujúcich. Ak sa niekomu vybije batéria alebo stratí telefón, ale má urobený online check-in, spoločnosť mu na letisku vydá náhradný papierový lístok zadarmo. V prípade, že mobil nemožno zapnúť, pracovníci pri bráne majú k dispozícii zoznam cestujúcich a umožnia mu nastúpiť.
Spoločnosť pripomína, že cestujúci musia urobiť online check-in ešte pred príchodom na letisko. Ak to neurobia, hrozí im poplatok 30 až 55 libier (približne 35 až 58 eur).
Budú platiť aj výnimky
Niektoré krajiny zostávajú výnimkou. Maroko a Albánsko naďalej vyžadujú papierové palubné lístky. Albánsko má prejsť na digitálnu verziu v marci 2026, no v Maroku papier zostáva povinný.
Najväčšiu kritiku vyvolali nové pravidlá u starších cestujúcich alebo u ľudí, ktorí nevyužívajú smartfóny. Ryanair odporúča, aby im s aplikáciou pomohli rodinní príslušníci alebo známi. Marketingový riaditeľ Dara Brady vysvetlil, že ide o krok k rýchlejšiemu a ekologickejšiemu cestovaniu.
Prečítaj si aj tieto články: