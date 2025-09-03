Chorvátsko zavedie nový systém mýta.
- Chorvátsky návrh zákona o výbere mýta počíta s tým, že nový elektronický systém začne fungovať 1. novembra 2026. Od tohto dátumu zmiznú z ciest hotovostné platby a vodiči budú platiť výlučne elektronicky, informujú tvnoviny.sk.
- Ministerstvo dopravy pripúšťa, že niektorí prevádzkovatelia nemusia mať dovtedy hotovú celú infraštruktúru, a preto sú možné čiastkové odklady.
- Kontrola bude prísnejšia. Okrem prevádzkovateľa sa do nej zapoja aj špeciálne hliadky v bielych autách s majákmi, polícia a colníci. Vodiči bez registrácie zaplatia mýto a pokutu 120 eur.
Širší kontext: Zdieľané používanie transpondérov ENC sa končí. Osobné autá a motocykle si vyberú medzi rozpoznávaním EVČ a zariadením ENC, no každé vozidlo bude mať vlastný účet a priradenú EVČ. Ťažké nákladné vozidlá budú platiť výlučne cez ENC.
Návrh odmietol zavedenie časových známok. Vláda tvrdí, že platba podľa prejdených kilometrov je spravodlivejšia ako vigneta. Výhodou má byť aj rýchlejší prejazd úsekov, keďže závory na diaľniciach zmiznú. Ministerstvo však upozorňuje, že kolóny nezmiznú úplne.
