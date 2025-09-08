Kategórie
Natália Mišániová
dnes 8. septembra 2025 o 12:50
Čas čítania 1:15

Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka


Zdroj: TASR - Daniel Stehlík

Šamorínska fabrika Calearo krachuje po rokoch strát a dlhov. Odborníci varujú, že môže ísť len o začiatok väčších problémov v sektore.

Automobilový priemysel v Európe zažíva ťažké časy a Slovensko práve prišlo o prvú firmu, ktorá neustála ekonomické problémy. Šamorínska továreň Calearo, ktorá vyrábala antény do áut pre značky ako Audi, Maserati či Ferrari, oznámila krach. Po viac ako 20 rokoch na trhu končí v konkurze. Upozornili na to Hospodárske noviny a Denník N.


Talianska spoločnosť Calearo prišla na Slovensko v roku 2003 a v najlepších časoch zamestnávala až 200 ľudí. No posledné roky priniesli tvrdý pád. Problémy sa začali už počas pandémie, keď materská firma v Taliansku zápasila s finančnými stratami. Dcérska spoločnosť v Šamoríne sa dostala do červených čísel a za posledné štyri roky nahromadila stratu viac ako 3 milióny eur.

Snaha o záchranu fabriky cez reštrukturalizáciu minulý rok zlyhala a súd v týchto dňoch rozhodol o vyhlásení konkurzu. Firma dlhuje len Sociálnej poisťovni viac ako 100-tisíc eur a počet zamestnancov klesol pod 50. Veritelia sa teraz budú uspokojovať z predaja jej majetku.

Hoci sa môže zdať, že krach jednej fabriky nie je veľký problém, realita môže byť horšia. Automobilový priemysel v Európe prechádza vážnou krízou. Podľa Európskej asociácie automobilových dodávateľov v prvej polovici minulého roka zaniklo v tomto sektore až 32 000 pracovných miest, čo je viac ako počas najhoršieho obdobia pandémie. Celkovo od jej začiatku prišiel automobilový sektor v Európe o 86 000 miest.

Za problémami stojí viacero faktorov – klesajúci dopyt po autách, rastúce náklady na výrobu či meškajúce investície do elektromobility. Situáciu ešte viac komplikuje vojna na Ukrajine a čoraz silnejšia konkurencia z Číny.


Experti varujú, že Calearo nemusí byť posledná firma, ktorá na Slovensku padne. Viacerí dodávatelia už oznámili, že plánujú škrty – medzi nimi aj gigantické spoločnosti ako Continental a Michelin. Generálny riaditeľ Európskej asociácie automobilových dodávateľov Benjamin Krieger upozornil, že automobilový priemysel v Európe stojí pred veľkou zmenou. Ak sa nebudú prijímať rozhodné opatrenia, môže Európa prísť o svoju pozíciu lídra v tomto odvetví.

13. februára 2025 o 9:00 Čas čítania 3:25 Zmení sa Slovensko na Detroit Európy? S Amerikou súťažíme v strieľaní do vlastných nôh, reaguje odborník na Trumpove clá
9. februára 2025 o 18:00 Čas čítania 0:54 Nissan ruší tisícky pracovných miest. Spoločnosť masívne znižuje výrobu po celom svete
7. februára 2025 o 9:00 Čas čítania 0:33 REBRÍČEK: Toto je 10 najpredávanejších áut v Európe v roku 2024




Správy z domova
