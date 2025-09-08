Predajňa je zatvorená od 3. septembra.
Predajňa Intersport, ktorá sídlila v žilinskom obchodnom centre Dubeň, zo dňa na deň zatvorila svoje dvere. Na výklade zanechala oznam, že končí prevádzku kvôli „narastajúcim konsolidačným opatreniam“ zo strany štátu.
Predajňa je zatvorená od 3. septembra. „Urobili sme všetko, čo sa dalo, no nakoniec sme museli dôsledkom narastajúceho počtu konsolidačných opatrení pristúpiť k ukončeniu jej prevádzky. Ďakujeme, že si u nás hľadal aj nachádzal cestu k športu a že sme mohli byť súčasťou tvojej radosti z pohybu,“ uviedli majitelia prevádzky.
Tesne pred zatvorením prebehol výrazný výpredaj skladových položiek. Firma Sklsport, ktorá predajňu prevádzkovala, nasmerovala zákazníkov do pobočiek v Dolnom Kubíne, Námestove a Košiciach.
Prečítaj si aj tieto články: