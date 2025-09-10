Kategórie
Viktor Kniš
dnes 10. septembra 2025 o 8:15
Čas čítania 1:00

Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)

Kategória:
Slovensko

Zdroj: Facebook / Lamač - oficiálna stránka mestskej časti Bratislava

Národný kontrolný úrad rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka.

Aktuálnym lídrom rebríčka miest a obcí podľa podmienok kvality pre život je bratislavský Lamač. Vyplýva to z porovnania podľa aplikácie MuMAP Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá posudzuje, do akej miery obec alebo mesto zabezpečuje kvalitné služby a infraštruktúru.

V prvej desiatke sa objavili aj ďalšie mestské časti Bratislavy a Košíc, napríklad Záhorská Bystrica či Košická Nová Ves, ale aj menšie obce ako Štiavnička či Košeca, informoval v piatok NKÚ.

Lamač. Štiavnička. Košická Nová Ves. Stupava.
Bratislava dominuje

Z vlaňajšej prvej desiatky sa na špici udržali iba Teplička nad Váhom a Košeca, ostatné obce sa prepadli v poradí nižšie. Prepad zaznamenal aj minuloročný víťaz, obec Gbeľany v Žilinskom kraji. Naopak, v aktuálnom rebríčku dominujú najmä mestské časti Bratislavy, ktoré obsadili takmer polovicu miest v TOP 30. Dôvodom môže byť dobudovanie novej nemocnice v Lamači, ako aj takmer 100-percentná pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a lepšia dopravná dostupnosť.

NKÚ rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka a ponúka interaktívnu mapu všetkých slovenských obcí. Tie sú farebne rozlíšené (od červenej po zelenú) podľa toho, ako sa im darí v desiatich oblastiach - demografia, ekonomická aktivita, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, záujem o veci verejné, sociálna starostlivosť, kultúra a najnovšie aj doprava. Občan si prostredníctvom aplikácie môže vo vyhľadávači nájsť svoju obec a získať prehľad o konkrétnych ukazovateľoch, ktoré sa započítavajú do hodnotenia.

1. Lamač
2. Štiavnička
3. Košice - mestská časť Košická Nová Ves
4. Stupava
5. Teplička nad Váhom
Celý zoznam si pozrieš tu
Anketa:
Nachádza sa tvoje mesto v TOP 5?
Áno!
Nie, nenachádza. 

15 %
 
85 %

NKÚ
Zdroj: NKÚ
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook / Lamač - oficiálna stránka mestskej časti Bratislava
