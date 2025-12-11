Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 11. decembra 2025 o 16:13
Čas čítania 0:33

Ozbrojený lupič prepadol košické zlatníctvo: Na predavačky mieril zbraňou a ušiel so šperkami za 40-tisíc eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ozbrojený lupič prepadol košické zlatníctvo: Na predavačky mieril zbraňou a ušiel so šperkami za 40-tisíc eur
Zdroj: Fcebook/ Polícia SR - Košický kraj

Polícia prosí verejnosť o pomoc pri identifikácii.

Začiatkom decembra došlo v Košiciach k ozbrojenej lúpeži v zlatníctve v centre mesta. Neznámy muž predstieral záujem o prstene, no náhle vytiahol z bundy zbraň, ktorú nabil a namieril na dve predavačky. Pod hrozbou násilia ich prinútil, aby mu prstene vložili do papierovej tašky, informovala Polícia SR - Košický kraj. 

V tej chvíli do predajne vošiel ďalší zamestnanec, čo páchateľa vyrušilo. Lupič tašku schytil a z miesta ušiel, pričom pri úteku vystrelil z plynovej zbrane. Podľa polície si odniesol 82 prsteňov zo žltého kovu v hodnote približne 40 000 eur. Zranenia našťastie nikto neutrpel.

Keďže sa doposiaľ nepodarilo zistiť totožnosť páchateľa, polícia zverejnila jeho zábery a žiada verejnosť o pomoc pri jeho identifikácii. Informácie môžu občania nahlásiť na čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení polície alebo cez súkromnú správu na oficiálnom FB profile polície. Vyšetrovanie vedú ako zločin lúpeže.

11. decembra 2025 o 13:18 Čas čítania 0:30 VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
11. decembra 2025 o 12:30 Čas čítania 0:43 Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“ Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“
11. decembra 2025 o 11:31 Čas čítania 0:57 Exposlanec Matovičovho hnutia rokuje s KDH. Dohoda je podľa Majerského takmer hotová Exposlanec Matovičovho hnutia rokuje s KDH. Dohoda je podľa Majerského takmer hotová
policia, lúpež
Zdroj: Fcebook/ Polícia SR - Košický kraj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Košice Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
5. 12. 2025 6:31
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov pred 10 minútami
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur pred hodinou
Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe pred 3 hodinami
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších dnes o 10:50
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games dnes o 10:09
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta dnes o 09:27
Playboi Carti vstupuje do sveta Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj hudobných trackov včera o 17:05
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub včera o 16:14
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti včera o 15:37
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory včera o 14:52
Slovensko Všetko
Agresívni slovanisti: Futbaloví fanúšikovia robili v lietadle problémy, zasahovať musela polícia
pred hodinou
Agresívni slovanisti: Futbaloví fanúšikovia robili v lietadle problémy, zasahovať musela polícia
Skupina fanúšikov sa podľa svedkov správala pod vplyvom alkoholu a po pristátí pokračovala v agresívnom správaní.
AKTUÁLNE: Pri Ilave sa zrazil vlak s nákladiakom. Vodiča museli s ťažkými zraneniami hospitalizovať
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Pri Ilave sa zrazil vlak s nákladiakom. Vodiča museli s ťažkými zraneniami hospitalizovať
Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu
dnes o 10:42
Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
dnes o 10:11
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“
dnes o 12:30
Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“
AKTUÁLNE: Na juhu Slovenska sa policajné auto zrazilo s osobným vozidlom
dnes o 09:11
AKTUÁLNE: Na juhu Slovenska sa policajné auto zrazilo s osobným vozidlom
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Zahraničie Všetko
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
pred 2 hodinami
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
pred hodinou
VIDEO: Bulharský premiér pod tlakom protestov odstúpil. Vláda končí po necelom roku
7. 12. 2025 16:31
Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
pred 2 dňami
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Dohľad nad firmou je povinnosť, nielen formálna funkcia.
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia