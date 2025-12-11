Polícia prosí verejnosť o pomoc pri identifikácii.
Začiatkom decembra došlo v Košiciach k ozbrojenej lúpeži v zlatníctve v centre mesta. Neznámy muž predstieral záujem o prstene, no náhle vytiahol z bundy zbraň, ktorú nabil a namieril na dve predavačky. Pod hrozbou násilia ich prinútil, aby mu prstene vložili do papierovej tašky, informovala Polícia SR - Košický kraj.
V tej chvíli do predajne vošiel ďalší zamestnanec, čo páchateľa vyrušilo. Lupič tašku schytil a z miesta ušiel, pričom pri úteku vystrelil z plynovej zbrane. Podľa polície si odniesol 82 prsteňov zo žltého kovu v hodnote približne 40 000 eur. Zranenia našťastie nikto neutrpel.
Keďže sa doposiaľ nepodarilo zistiť totožnosť páchateľa, polícia zverejnila jeho zábery a žiada verejnosť o pomoc pri jeho identifikácii. Informácie môžu občania nahlásiť na čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení polície alebo cez súkromnú správu na oficiálnom FB profile polície. Vyšetrovanie vedú ako zločin lúpeže.