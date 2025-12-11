Menia sa aj sadzby stravného pri pracovných cestách.
Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravu sa od 1. decembra zvýšil. Daňový odborník Jozef Mihál už v októbri upozornil, že horná hranica príspevku na teplé jedlo či gastrolístok stúpla na 5,12 eura, pričom minimálny príspevok zostal na úrovni 3,84 eura. Po započítaní príspevku zo sociálneho fondu tak najnižšia hodnota gastrolístka vzrástla na 6,98 eura.
Zvýšenie súvisí aj s úpravou stravného pri pracovných cestách. Zamestnávateľ musí aj naďalej prispievať najmenej 55 % z minimálnej hodnoty lístka a najviac 55 % zo stravného pri služobnej ceste. Od decembra platia nové sadzby: pri cestách trvajúcich 5 až 12 hodín je stravné 9,30 eura, pri cestách 12 až 18 hodín je to 13,80 eura a pri cestách nad 18 hodín dostanú zamestnanci 20,60 eura.
Naposledy sa stravné upravovalo v apríli, avšak ceny jedál sa podľa Štatistického úradu SR zvýšili od začiatku roka o viac než päť percent.