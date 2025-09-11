Premiér si od januára o 70 eur pohorší, no od apríla mu bude mesačne chodiť asi o 260 eur viac než dnes.
Ústavní činitelia majú plat zmrazený už od roku 2022. Časť príjmu si však začali vyplácať ako paušálne náhrady, ktorých sa konsolidácia nedotkne. Konsolidačné opatrenia sa dotknú každého Slováka a aj našich ústavných činiteľov. Tí však dane a odvody neplatia z celého príjmu, informujú tvnoviny.sk.
Príjmy ústavných činiteľov sa skladajú z dvoch zložiek. Prvá je plat, ktorý zostáva zmrazený. Preto si začali časť príjmu vyplácať ako paušálne náhrady. Tejto časti ich príjmu sa konsolidácia nedotkne.
Radových ministrov konsolidácia od januára pripraví o približne 60 eur mesačne. V apríli sa však paušálne náhrady budú zvyšovať a na jar bude ich plat dokonca vyšší ako dnes. Podpredsedom vlády šetrenie zoberie asi 70 eur, ale iba na tri mesiace. Od apríla si tiež polepšia. Premiér si od januára o 70 eur pohorší, no od apríla mu bude mesačne chodiť asi o 260 eur viac než dnes.
Prezident príde od nového roka mesačne o viac ako 1 600 eur v čistom. Je jediný, kto ani po zvýšení paušálnych náhrad nebude zarábať viac, pretože jeho príjem sa počíta inak ako ministrom.
„Ministri urobili symbolický krok. Pristúpili na z ich pohľadu veľmi mierne zvýšenie daňového zaťaženia, ale to je len spôsob, ako predať zvýšenie daní verejnosti. Treba si uvedomiť, že to sú jednotky miliónov eur ročne. My sa bavíme o konsolidačnom balíku za 2,7 miliardy eur. Je to politický krok, vyslanie nejakého signálu a toto nesúvisí s deficitom verejných financií alebo s tým, ako sa bude vyvíjať slovenská ekonomika,“ uviedol analytik INESS Radovan Ďurana.
