Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 12. septembra 2025 o 6:30
Čas čítania 1:19

Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov
Zdroj: TASR / Daniel Stehlík

Infekcia sa zvyčajne šíri v zdravotníckych zariadeniach.

Patogénna huba Candidozyma auris sa rýchlo šíri v európskych nemocniciach, vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), píše TASR.

Táto kvasinková infekcia (známa tiež ako Candida auris, pozn. TASR), ktorú prvýkrát zaznamenali v Japonsku v roku 2009, podľa ECDC predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov. Počet prípadov stúpa, epidémie sa rozširujú. Viaceré krajiny hlásia lokálne šírenie. Zistenia poukazujú na dôležitosť včasnej detekcie a kontroly prenosu, aby sa zabránilo rýchlemu šíreniu huby.


Infekcia sa zvyčajne šíri v zdravotníckych zariadeniach. Je často odolná voči liekom a môže spôsobiť závažné problémy u ťažko chorých pacientov. Jej schopnosť prežívať na rôznych povrchoch a zdravotníckom vybavení a šíriť sa medzi pacientmi spôsobuje, že zvládať jej šírenie je náročné.

Viac ako 4000 prípadov


V rokoch 2013 až 2023 krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kam patrí všetkých 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, nahlásili viac ako 4000 prípadov. Len v samotnom roku 2023 došlo k výraznému nárastu na 1346 prípadov nahlásených 18 krajinami. Päť krajín – Španielsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a Nemecko – zaznamenalo za posledných desať rokov väčšinu prípadov.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


ECDC vo svojej správe uvádza, že tieto čísla sú len „špičkou ľadovca“, pretože mnohé krajiny systematicky nezaznamenávajú prípady infekcie touto plesňou.


Podľa odborníkov však v Nemecku nie je dôvod na obavy, píše DPA. Oliver Kurzai, riaditeľ Inštitútu hygieny a mikrobiológie na Univerzite Júliusa a Maximiliána vo Würzburgu, vysvetlil na tlačovej konferencii, ktorú v stredu usporiadalo Centrum pre vedecké médiá, že hospitalizovaní pacienti v Nemecku sa nemusia obávať napriek rastúcemu počtu prípadov. Táto huba je podľa neho v Nemecku zriedkavá.


„Z epidemiologického hľadiska nás to znepokojuje, ale pre jednotlivých pacientov je pravdepodobnosť kontaktu s ňou nízka,“ povedal Kurzai.


Nemecko nahlásilo počas sledovaného obdobia celkovo 120 prípadov, z ktorých 77 sa vyskytlo v roku 2023. V porovnaní s ostatnými spomenutými krajinami ide o významne nižšie číslo. Tieto údaje však môžu byť podľa ECDC podhodnotené a skutočný rozsah problému je pravdepodobne o dosť väčší.

Prečítaj si aj tieto články:

8. septembra 2025 o 18:32 Čas čítania 0:42 Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité odvolanie Petra Kotlára. Odborníci sa obrátili na Roberta Fica Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité odvolanie Petra Kotlára. Odborníci sa obrátili na Roberta Fica
2. septembra 2025 o 19:28 Čas čítania 0:31 Nové vakcíny proti COVID-19 dorazia na Slovensko už v septembri. Ministerstvo ubezpečuje, že ich bude dostatok Nové vakcíny proti COVID-19 dorazia na Slovensko už v septembri. Ministerstvo ubezpečuje, že ich bude dostatok
28. augusta 2025 o 17:56 Čas čítania 0:32 Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Mozog môže chvíľu fungovať aj po smrti.
Mozog môže chvíľu fungovať aj po smrti. Zdroj: Pexels/volně k použití
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR / Daniel Stehlík
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
včera o 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
pred hodinou
FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
dnes o 06:30
Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov
Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov
pred 3 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
včera o 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
včera o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
včera o 11:06
Od januára sa môže zmeniť výpočet dôchodkov. Materskú a rodičovskú dovolenku čaká veľká zmena
Od januára sa môže zmeniť výpočet dôchodkov. Materskú a rodičovskú dovolenku čaká veľká zmena
pred 3 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 3 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 3 dňami
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
7. 9. 2025 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Lifestyle news
Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu pred 28 minútami
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy pred hodinou
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do Ameriky sa sťahuje dočasne pred 2 hodinami
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky včera o 19:27
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph včera o 19:16
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov včera o 18:29
VIDEO: Dojemná záchrana psov na diaľnici. Hrdinkou je policajtka mimo služby včera o 17:51
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse včera o 17:08
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa včera o 16:16
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky včera o 14:32
Zahraničie Všetko
FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
pred hodinou
FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
FBI ponúka 100-tisíc dolárov za informácie vedúce k jeho dolapeniu.
Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera
včera o 07:20
Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera
Elon Musk už nie je najbohatším človekom sveta. Technologického miliardára predbehol zakladateľ softvérovej spoločnosti
včera o 13:50
Elon Musk už nie je najbohatším človekom sveta. Technologického miliardára predbehol zakladateľ softvérovej spoločnosti
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
včera o 12:25
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
V Brazílii hrozil podľa súdov štátny prevrat. Exprezidenta Bolsonara odsúdili na 27 rokov
pred 2 hodinami
V Brazílii hrozil podľa súdov štátny prevrat. Exprezidenta Bolsonara odsúdili na 27 rokov
Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život
dnes o 05:55
Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život
Slovensko Všetko
Muž našiel pod mostom mínu z 2. svetovej vojny. Okamžite privolal políciu
pred 37 minútami
Muž našiel pod mostom mínu z 2. svetovej vojny. Okamžite privolal políciu
včera o 17:00
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
včera o 14:29
Známá sieť predajní čelí návrhu na konkurz. Konateľ tvrdí, že ide o špekulatívny krok konkurencie
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
včera o 16:25
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
pred 2 dňami
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia