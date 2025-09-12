Nehoda sa našťastie obišla bez zranení.
V stredu (10. septembra) večer okolo 22. hodiny policajná hliadka na diaľnici D1 merala rýchlosť, keď ich v ľavom jazdnom pruhu predbehlo Maserati. V úseku, kde je povolená rýchlosť 100 km/h, vodič vozidla prekročil limit a dosiahol 163 km/h, a to napriek daždivému a nepriaznivému počasiu. Polícia SR - Bratislavský kraj o tom informovala na sociálnej sieti.
Za volantom sedel 47-ročný muž, ktorý pri vysokej rýchlosti nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Našťastie sa nehoda zaobišla bez zranení, no auto zostalo nepojazdné. Policajti vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 €.
Polícia pripomína, že nedodržiavanie rýchlosti a hazardovanie za volantom, najmä v nepriaznivých podmienkach, môže mať vážne následky.