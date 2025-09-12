FBI ponúka 100-tisíc dolárov za informácie vedúce k jeho dolapeniu.
Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka počas jeho vystúpenia na univerzite v meste Orem v Utahu. Kirk (31) zahynul jediným výstrelom zo strechy budovy, útočník je stále na úteku.
FBI zverejnila nové fotografie aj video, na ktorom vidieť, ako podozrivý beží po streche budovy, odkiaľ padol výstrel, skáče na zem a uteká do zalesnenej oblasti. Úrady získali už viac než 7 000 tipov, čo je najviac od vyšetrovania útoku na Bostonskom maratóne v roku 2013. Pátrači našli na mieste stopy vrátane odtlačkov a pušku, ktorá sa podrobuje forenznej analýze.
Guvernér Utahu Spencer Cox vyzval verejnosť, aby pomohla s identifikáciou páchateľa a varoval pred šírením dezinformácií. FBI ponúka odmenu 100-tisíc dolárov.
Charlie Kirk bol spoluzakladateľom organizácie Turning Point USA a blízkym spojencom Donalda Trumpa. Ten mu posmrtne udelí Prezidentskú medailu slobody.
🚨🇺🇸 BREAKING: FOREIGN LINK SUSPECTED IN CHARLIE KIRK ASSASSINATION! 🇺🇸🚨— NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) September 12, 2025
Intel sources say investigators are probing a possible foreign connection to Charlie Kirk’s murder. Suspicious groups in Salt Lake City, tied to overseas ops and U.S. ally intel, are under scrutiny. Not… pic.twitter.com/faG18EbF4F