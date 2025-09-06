Trump premenoval Pentagón na ministerstvo vojny. Podpísal oficiálny dekrét

Podľa prezidenta názov lepšie odráža súčasný stav sveta a podporuje „étos bojovníka“, pričom formálna zmena si vyžaduje súhlas Kongresu.
Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dekrét, ktorým ministerstvo obrany získava nový „sekundárny názov“ – ministerstvo vojny. Trump tvrdí, že názov je vhodnejší vzhľadom na súčasný stav sveta a vysiela tým „posolstvo víťazstva“. Formálne však na zmenu názvu Pentagónu potrebuje súhlas Kongresu.
Podľa Trumpa je pôvodný názov ministerstva obrany z roku 1949 dôvodom, prečo USA nevyhrali všetky vojny, a hovorí, že politická korektnosť či „woke ideológia“ bránili plnému využitiu vojenskej sily. Minister obrany Pete Hegseth uviedol, že premenovanie je aj symbolom obnovenia „étosu bojovníka“.
Trumpova iniciatíva je súčasťou jeho snahy ukázať silu doma i v zahraničí počas druhého funkčného obdobia a prezentovať sa ako mierotvorca. Podľa jeho slov USA ukončili sedem vojen a presadzujú princíp „mieru prostredníctvom sily“.
Historicky ministerstvo vojny vzniklo v roku 1789 a postupne sa transformovalo na ministerstvo obrany v rokoch 1947–1949, keď zákon o národnej bezpečnosti spojil všetky zložky armády do jednej organizácie.