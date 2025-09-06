Kategórie
dnes 6. septembra 2025 o 12:09
Čas čítania 0:36

Trump premenoval Pentagón na ministerstvo vojny. Podpísal oficiálny dekrét

Kategória:
Zahraničie
Trump premenoval Pentagón na ministerstvo vojny. Podpísal oficiálny dekrét
Zdroj: TASR/AP

Podľa prezidenta názov lepšie odráža súčasný stav sveta a podporuje „étos bojovníka“, pričom formálna zmena si vyžaduje súhlas Kongresu.

Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dekrét, ktorým ministerstvo obrany získava nový „sekundárny názov“ministerstvo vojny. Trump tvrdí, že názov je vhodnejší vzhľadom na súčasný stav sveta a vysiela tým „posolstvo víťazstva“. Formálne však na zmenu názvu Pentagónu potrebuje súhlas Kongresu.

Podľa Trumpa je pôvodný názov ministerstva obrany z roku 1949 dôvodom, prečo USA nevyhrali všetky vojny, a hovorí, že politická korektnosť či „woke ideológia“ bránili plnému využitiu vojenskej sily. Minister obrany Pete Hegseth uviedol, že premenovanie je aj symbolom obnovenia „étosu bojovníka“.

Trumpova iniciatíva je súčasťou jeho snahy ukázať silu doma i v zahraničí počas druhého funkčného obdobia a prezentovať sa ako mierotvorca. Podľa jeho slov USA ukončili sedem vojen a presadzujú princíp „mieru prostredníctvom sily“.

Historicky ministerstvo vojny vzniklo v roku 1789 a postupne sa transformovalo na ministerstvo obrany v rokoch 1947–1949, keď zákon o národnej bezpečnosti spojil všetky zložky armády do jednej organizácie.

Donald Trump
Donald Trump Zdroj: TASR/AP
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Donald Trump Spojené štáty americké Správy zo sveta
