Americký republikánsky senátor Lindsey Graham varoval Slovensko a Maďarsko pred dôsledkami v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy. Senátor to napísal príspevku na sieti X, informuje TASR.
Americký prezident Donald Trump v sobotu vyjadril pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska. V nedeľu potom dal najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty. „Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ tvrdil.
Európske krajiny znížili nákupy fosílnych palív
Graham dal Trumpovi za pravdu, pokiaľ ide o jeho požiadavku, súčasne ale označil za dobrú správu, že európske krajiny v posledných rokoch podstatne znížili nákupy fosílnych palív z Ruska.
„Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, v súčasnosti sa to týka prakticky Maďarska a Slovenska. Dúfam a očakávam, že sa čoskoro pridajú k nášmu úsiliu a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, malo by to mať a bude to mať dôsledky,“ napísal v noci na utorok vplyvný senátor a Trumpov spojenec na sociálnej sieti X.
Magazín Politico informoval, že pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia ako celok dovážala 45 percent svojho zemného plynu a 27 percent svojej ropy z Ruska.
Tento podiel vlani klesol na 19 percent v prípade plynu a na tri percentá v prípade ropy, keď Európska komisia zakázala dovoz po mori. V roku 2024 krajiny EÚ vynaložili 21,9 miliardy eur na ruské fosílne palivá, čo predstavuje približne desať percent celkových globálnych príjmov Ruska z vývozu.
V správe fínskeho Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia z mája sa píše, že Maďarsko „zvýšilo svoju závislosť od ruskej ropy zo 61 percent pred inváziou na 86 percent v roku 2024“, zatiaľ čo Slovensko „zostalo takmer stopercentne závislé od dodávok z Ruska“.
Budapešť a Bratislava sa podľa Politico usilujú o priateľskejšie vzťahy s Moskvou a teraz odmietajú výzvy, aby hľadali alternatívne zdroje energie. Obe takisto oponujú plánu Európskej únie zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov EÚ od 1. januára 2028.
