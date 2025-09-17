Kategórie
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 17. septembra 2025 o 13:34
Čas čítania 0:53

Európska komisia plánuje urýchliť koniec dovozu ruskej ropy a plynu. Von der Leyenová hovorila s Trumpom

Kategória:
Zahraničie
Európska komisia plánuje urýchliť koniec dovozu ruskej ropy a plynu. Von der Leyenová hovorila s Trumpom
Zdroj: Getty Images/Thierry Monasse

Plán Únie z júna počíta s úplným ukončením dovozu ruského plynu a ropy do konca roka 2027.

Európska komisia navrhne skoršie ukončenie dovozu ruských fosílnych palív. Po telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom to v utorok večer oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

„Mala som dobrý telefonát s americkým prezidentom o posilnení nášho spoločného úsilia zameraného na zvýšenie ekonomického tlaku na Rusko prostredníctvom ďalších opatrení,“ napísala na platforme X. Komisia podľa jej slov čoskoro predstaví svoj 19. balík protiruských sankcií od vypuknutia invázie, pričom tentokrát bude zameraný na kryptomeny, banky a energetiku.

„Ruská vojnová ekonomika, udržiavaná výnosmi z fosílnych palív, financuje krviprelievanie na Ukrajine. Aby sa to zastavilo, Komisia navrhne urýchlenie postupného ukončovania dovozu ruských fosílnych palív,“ napísala ďalej von der Leyenová na platforme X.

Šéfka EK v tomto smere neuviedla nijaký časový harmonogram, ako však píšu DPA i AFP súčasný plán Únie z júna počíta s úplným ukončením dovozu ruského plynu a ropy do konca roka 2027.

Americký prezident Trump vyjadril uplynulú sobotu pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska. Ako pripomína DPA, Maďarsko a Slovensko naďalej do veľkej miery závisia od ruskej ropy, zatiaľ čo stále vo veľkom rozsahu dováža z Ruska skvapalnený zemný plyn. Problémom by mohlo byť tiež Turecko, ktoré je členom NATO aj jedným z najväčších odberateľov ruských energosurovín.

ropa
Zdroj: Pxfuel
