Zákazníci viac inklinujú k flexitariánstvu než k čisto vegetariánskej strave.
McDonald’s stiahol zo svojej ponuky vegetariánsky burger. Po tom, čo ho v auguste vyradili z menu v Rakúsku a začiatkom septembra v Česku, rovnaký krok urobili aj reštaurácie na Slovensku, informujú Hospodářské noviny.
Marketingový riaditeľ McDonald’s pre Česko, Slovensko a Ukrajinu Martin Troup vysvetlil, že zákazníci viac inklinujú k flexitariánstvu než k čisto vegetariánskej strave. Podľa neho dopyt po veggie produktoch klesal, naopak, pribúdali požiadavky na návrat Filet-O-Fish. Reťazec preto začiatkom septembra zaradil rybí burger do ponuky v troch verziách.
Troup dodal, že McDonald’s nedokáže pripravovať rybí burger aj vegetariánsky variant súčasne pri zachovaní rýchlosti a kvality obsluhy. Preto sa spoločnosť rozhodla ponechať v menu iba rybie produkty.
Rastlinná ponuka nemala úspech
Na jar ešte prevádzkový riaditeľ McDonald’s v Česku Jaroslav Sedláček uviedol, že veggie položky tvoria len zlomok predajov, ale vtedy rátal s ich zotrvaním. Centrála sa napokon rozhodla inak a v hlavnej ponuke zostal záhradný šalát, hranolky a kúsky vyprážaného syra.
Konkurencia si rastlinné jedlá ponechala. Burger King ich ponúka vo viacerých variantoch, KFC má v menu Twister so syrom halloumi.
McDonald’s spustil veggie ponuku v marci 2021 s tým, že reaguje na rastúci záujem o bezmäsité alternatívy. Dnes sa však tieto produkty z ponuky stratili a návrat nie je na programe dňa.
