Zároveň sa zvýšili aj viaceré dávky naviazané na životné minimum – napríklad minimálne dôchodky, dávka v hmotnej núdzi či rodičovský príspevok.
Od začiatku tohto roka sa zvýšili viaceré sociálne dávky. Vyššie sú maximálne sumy nemocenského, materského, tehotenského aj ošetrovného. Maximálne denné nemocenské dosahuje po novom 55,1146 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje 1653,50 eura a pri 31-dňovom 1708,60 eura. Oproti roku 2025 ide o nárast zo súm 1551,50 eura, respektíve 1603,20 eura, teda o viac ako 100 eur mesačne.
Vyššie sú aj materské dávky
Maximálna denná suma stúpla zo 70,5206 eura na 75,1562 eura. Mesačne to znamená 2254,70 eura pri 30 dňoch a 2329,90 eura pri 31 dňoch. V roku 2025 dosahovalo maximálne materské 2115,70 eura, respektíve 2186,20 eura.
Rastú aj tehotenské dávky, ktorých denná výška v roku 2026 predstavuje 15,0312 eura. Mesačne ide o 451 eur pri 30-dňovom mesiaci a 466 eur pri 31-dňovom. Oproti predchádzajúcemu roku ide o zvýšenie približne o 28 eur mesačne.
Vyššie je aj ošetrovné pre rodičov alebo opatrovateľov
Denná suma sa zvýšila z 51,7151 eura na 55,1146 eura. Pri maximálnej 14-dňovej dĺžke dávka predstavuje 771,70 eura, oproti 724,10 eura v roku 2025. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré možno čerpať až 90 dní, dosahuje maximálna suma 1653,50 eura pri 30 dňoch a 1708,60 eura pri 31 dňoch.
Od 1. januára sa zvýšili aj ďalšie dávky, ktoré sú naviazané na životné minimum, poukázal v piatok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Vyššie sú minimálne dôchodky, dávka v hmotnej núdzi, ale aj rodičovský príspevok, ktorý prvýkrát presiahol 500 eur.