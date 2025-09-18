AKTUÁLNE: ZSSK hlási výpadok. Lístok online si momentálne nekúpiš

Lístok by ti mali vo vlaku predať bez poplatku navyše.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má opäť vo štvrtok poobede výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na svojej internetovej stránke.
„Aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.
Podobný výpadok zasiahol ZSSK začiatkom mája aj začiatkom septembra. V oboch prípadoch problém po niekoľkých hodinách odstránili.
17. septembra 2025 o 15:59 Čas čítania 0:34 Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?