Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22 %.
Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 22 % hlasov. Strana si tak drží stabilnú podporu voličov. Vyplýva to z volebného prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.
Druhé miesto by obsadil Smer so ziskom 18,2 %. Na treťom mieste by skončili strany Hlas a Republika s podporou 9,7 %. Hnutie Slovensko by získalo 8,5 %, KDH 6,1 % a s rovnakou podporou skončila aj strana SaS. Do parlamentu by sa s tesným výsledkom dostali aj Demokrati, ktorých by volilo 5,1 % voličov.
Ostatné strany by sa do parlamentu nedostali. Mimo parlamentu by skončila Aliancia so ziskom 4,3 % a tiež koaličná strana SNS, ktorá by získala podporu 4,3 %.
