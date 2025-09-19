Polícia zasahuje v obci Dačov Lom pri Veľkom Krtíši po tom, ako na miestnej ceste došlo k streľbe na vozidlo.
V obci Dačov Lom pri Veľkom Krtíši zasahuje polícia po hlásenej streľbe. Podľa doterajších informácií niekto strieľal na vozidlo na miestnej ceste. Policajti aktuálne miesto dokumentujú a zhromažďujú dôkazy. Bližšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Polícia uviedla, že podrobnosti poskytne neskôr.
