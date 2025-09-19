Iniciatíva Mier Ukrajine sa pripája k septembrovým protivládnym protestom.
- Občianska iniciatíva Mier Ukrajine oznámila, že ruší svoj pôvodne plánovaný protest na 26. septembra.
- Organizátori uviedli, že sa nechcú podieľať na trieštení síl a namiesto toho podporia protivládne demonštrácie, ktoré pripravujú odbory a opozičné strany na 23. septembra.
- Iniciatíva vyhlásila, že oceňuje aktivitu odborov a opozície, ktoré prebrali iniciatívu v organizovaní protivládnych zhromaždení.
Citát: „Dnes ide demokracii na Slovensku o všetko. Preto sme sa rozhodli netrieštiť sily dvoma protestmi a náš protest, ktorý bol avizovaný na 26. septembra, zrušiť,“ uviedli vo svojom vyhlásení.
Širší kontext: Mier Ukrajine zároveň vyzvalo verejnosť, aby sa zapojila do všetkých akcií namierených proti „ruskej“ vláde a na podporu prodemokratických hodnôt. „Slovensko je Európa,“ píše sa vo vyhlásení.
Iniciatíva zdôraznila, že aj naďalej zostáva nezávislá od politických strán. Jej prioritou podľa vyhlásenia zostáva podpora Ukrajiny a ochrana demokracie na Slovensku, čo označila za hlavný dôvod svojho vzniku.
