TASR
včera 19. septembra 2025 o 21:44
Čas čítania 1:13

AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
Zdroj: Refresher

Estónsko po Poľsku aktivovalo článok 4.

Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny ruskými vojenskými lietadlami, oznámil v piatok estónsky premiér Kristen Michal. Informuje o tom agentúra AFP.

„Dnes ráno tri ruské bojové stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru. Stíhačky NATO zareagovali a ruské lietadlá boli donútené ustúpiť,“ napísal predseda vlády Estónska na sociálnej sieti X.

Michal konštatoval, že takéto narušenie je neakceptovateľné. „Vláda Estónska sa rozhodla požiadať o konzultácie podľa článku 4 NATO,“ dodal.

Agentúra AFP objasňuje, že podľa článku 4 môže člen NATO zvolať naliehavé rokovania, ak sa domnieva, že sú ohrozené jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť. K rovnakému kroku minulý týždeň pristúpilo aj Poľsko po tom, čo došlo počas ruského útoku na Ukrajinu k narušeniu jeho vzdušného priestoru.

V estónskom vzdušnom priestore sa zdržali 12 minút

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko", musíme sa naučiť správne klaňať

Incident odsúdili šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová i predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu ide o „ďalšiu ruskú eskaláciu“. Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vyhlásil, že narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Moskvy je „neprijateľné“.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte na sieti X oznámil, že hovoril s estónskym premiérom a dodal, že reakcia Aliancie „v rámci operácie Eastern Sentry bola rýchla a rozhodná“.

Hovorkyňa NATO Allison Hartová uviedla, že o piatkovom incidente bude začiatkom budúceho týždňa rokovať Severoatlantická rada, informuje denník The Guardian.

Britský denník konštatuje, že Estónsko vníma narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami za priamu hrozbu pre svoju bezpečnosť a ako prejav narastajúcich obáv v regióne z čoraz agresívnejšieho postoja a provokácií zo strany Moskvy.

16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
19. septembra 2025 o 19:51 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
19. septembra 2025 o 11:29 Čas čítania 1:51 Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Putin
Zdroj: Sergey Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool/AP
Súvisiace témy:
Estónsko NATO Rusko Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Refresher
