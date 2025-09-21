Kategórie
Natália Mišániová
dnes 21. septembra 2025 o 11:19
Čas čítania 0:40

Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur

Kategória:
Slovensko
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Zvýhodnená sadzba 3,19 % je však časovo obmedzená, platí len do konca septembra a vyžaduje využitie ďalších dvoch produktov banky.

Hypotéky na Slovensku pokračujú v znižovaní úrokových sadzieb a tentoraz sa pridala Tatra banka. Od utorka 2. septembra ponúkne trojročnú fixáciu s garantovaným úrokom 3,19 %, zatiaľ čo predtým bola táto sadzba nastavená na 3,69 %, uvádza portál Finsider.sk.

Pre klienta, ktorý si zoberie pôžičku 100 000 eur na 20 rokov, to znamená pokles mesačnej splátky zo 589,77 eur na 564,16 eur, teda úsporu 25,61 eura každý mesiac. Celková úspora počas trojročného obdobia fixácie tak dosiahne takmer 922 eur.

Nová úroková sadzba Tatra banky patrí medzi najvýhodnejšie na trhu, mierne nižšiu ponúka len Fio banka (3,18 %). Tatra banka zároveň prekonala aj akciovú ponuku Prima banky, ktorá poskytuje trojročnú fixáciu s úrokom 3,2 % pri viazanosti 32 mesiacov – akcia Prima banky platí do konca októbra.

Zlacnenie platí do konca septembra

Zvýhodnená sadzba 3,19 % je však časovo obmedzená, platí len do konca septembra a vyžaduje využitie ďalších dvoch produktov banky. Akcia je určená najmä pre nových klientov, ktorí v Tatra banke nemajú účet ani existujúci hypotekárny úver.

Prečítaj si aj tieto články:

18. septembra 2025 o 15:44 Čas čítania 1:06 Od októbra si pri platbe skontroluješ, komu naozaj posielaš peniaze. Banky zavádzajú novú ochranu pred omylmi a podvodmi Od októbra si pri platbe skontroluješ, komu naozaj posielaš peniaze. Banky zavádzajú novú ochranu pred omylmi a podvodmi
13. septembra 2025 o 13:07 Čas čítania 0:43 Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
13. septembra 2025 o 6:01 Čas čítania 0:34 Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Tatra banka
Súvisiace témy:
Banky Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Veselský
