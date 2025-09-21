V utorok začne pôsobiť studený front, ktorý prinesie zrážky, predbežne skôr dážď.
Po tropickom víkende sa na začiatku týždňa ochladenie už bude držať aj v nasledujúcich dňoch. Na začiatku októbra by sa mohlo ešte viac ochladiť, informuje iMeteo.sk.
Od utorka sa začne počasie meniť. Na oblasť začne pôsobiť studený front a jednotlivé tlakové níže, ktoré prinesú upršané počasie a chladnejší vzduch. Predpoveď počasia na nasledujúce dva týždne naznačuje, že nás čaká skôr chladnejšie počasie, ktoré sa môže prehĺbiť na začiatku októbra, kedy hrozí aj prvý závan zimy.
V utorok začne pôsobiť studený front, ktorý prinesie zrážky, predbežne skôr dážď. Búrky by nemali byť intenzívne. Front sa nad oblasťou zvlní a mal by tam zostať najmenej do štvrtka, čo znamená upršané a chladné dni.
Teploty klesnú o niekoľko stupňov
Od severu začne prúdiť veľmi chladný vzduch, ktorý prinesie maximálne denné teploty 12 až 20 °C. Vyhliadka počasia naznačuje, že ďalšia vlna ochladenia príde na prelome mesiacov a teploty klesnú na 8 až 15 °C. Model ECMWF predpokladá, že začiatok októbra bude teplotne podpriemerný. Priemerná teplota v prvé októbrové dni by mala byť o 1 až 3 °C pod dlhodobým normálom. Ansámbel pre Bratislavu potvrdzuje, že začiatok októbra bude pravdepodobne teplotne podpriemerný.
Vyhliadka zároveň naznačuje, že okolo 10. októbra sa teploty stabilizujú na úrovni dlhodobého normálu alebo slabého podnormálu.
