Na niektorých letiskách pretrvávajú problémy po kyberútoku už tretí deň po sebe.
- Na niektorých európskych letiskách je v pondelok po piatkovom kybernetickom útoku stále narušená bežná prevádzka. Nemecká metropola Berlín patrí medzi najviac ovplyvnené mestá.
- Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) v pondelok očakáva približne 95-tisíc cestujúcich, čo je výrazne viac než obvyklých 75-tisíc – 85-tisíc pre tento deň, uviedol hovorca letiska. Dodal, že zvýšený nápor súvisí s plánovanými odletmi účastníkov Berlínskeho maratónu, ktorí sa po víkendovom podujatí vracajú domov.
- Berlínske letisko vyzvalo cestujúcich, aby si urobili check-in online a, pokiaľ je to možné, používali na odovzdanie batožiny samoobslužné kiosky.
Širší kontext: Aj ďalšie veľké letiská, vrátane Dublinu, Bruselu a Londýnskeho letiska Heathrow, čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku. Letisko v Bruseli požiadalo letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu pondelkových plánovaných odletov a cestujúcim odporučilo, aby sa dostavili na letisko dve až tri hodiny pred odletom.
Na letisku Heathrow sa očakáva, že „väčšina letov“ bude lietať podľa plánu, hoci v nedeľu popoludní stále pretrvávali problémy s odbavovacím systémom. Dublinské letisko zaznamenalo do nedeľného poludnia 13 zrušených letov a informovalo, že technické problémy pretrvávajú a snažia sa ich riešiť.
Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.
Prečítaj si aj tieto články: