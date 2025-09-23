Daniel Bombic, obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti, zostáva vo väzbe.
- Daniel Bombic, obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti, ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.
- Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Citát: „Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu žiadosť obžalovaného D. B. o prepustenie z väzby na slobodu zamietla. Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila a písomný sľub obžalovaného neprijala,“ ozrejmila Mária Horáková zo ŠTS.
Širší kontext: Prokurátor podal obžalobu na Daniela Bombica. V spise sa uvádza 26 útokov, ktoré sú opísané v 12 bodoch. Bombic čelí obvineniu zo zločinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ďalej mu kladú za vinu zločin rozširovania extrémistického materiálu, a to aj v súbehu s rovnakým prečinom prejavu sympatie.
Obžaloba sa týka aj prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Bombic je obvinený aj z pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k národu alebo náboženstvu a pre jeho sexuálnu orientáciu.
Prokurátor navyše hovorí aj o pokračovacom prečine nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prejavom sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko.
