Čelí obžalobe v dvanástich bodoch vrátane podnecovania k nenávisti a šírenia extrémistických materiálov.
Extrémista Daniel Bombic by sa čoskoro mal postaviť pred Špecializovaný trestný súd, kde sa začne proces. Hoci pôvodné pojednávanie bolo naplánované už na dnešok, tieto termíny boli zrušené a pojednávanie by sa malo začať až o týždeň, informuje Denník N.
Prokurátor podal na Bombica obžalobu začiatkom júla. Obsahuje celkom dvanásť bodov, ktoré sa týkajú viacerých trestných činov. Medzi hlavné obvinenia patrí prejavovanie sympatií k hnutiu, ktoré smeruje k potláčaniu základných práv, šírenie extrémistického materiálu a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Obžaloba sa zaoberá aj nebezpečným elektronickým obťažovaním.