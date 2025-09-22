Dávku môžeš poberať až pol roka.
Peter si v práci zranil koleno, lekári ho dali dokopy len čiastočne. Namiesto toho, aby skončil na invalidite, chcel pokračovať v liečbe a požiadať o pracovnú rehabilitáciu zo Sociálnej poisťovne. Táto pomoc však na Slovensku prakticky neexistuje, napriek tomu, že ju zamestnávatelia povinne financujú cez odvody.
Peter z Bratislavy tak podľa hovorkyne poisťovne môže byť vôbec prvý, kto si za vyše 20 rokov túto dávku reálne vypýtal. Reakcia úradu bola prekvapivá: „Zamestnanci začali skúmať, o čo som to vlastne požiadal, že nevedia, čo s tým majú robiť,“ povedal pre TV Noviny. Vraj sa to doteraz vždy riešilo zo zdravotného poistenia.
Na rehabilitáciu po úraze by mal mať človek zo zákona nárok až na pol roka. Počas nej by dostával 80 % svojho hrubého platu, teda viac ako klasickú PN. Vyplácať ju má poisťovňa z úrazového poistenia, ktoré si však firmy platia takmer zbytočne. Väčšina vyzbieraných peňazí sa totiž presúva na dôchodky. Len minulý rok sa z úrazového fondu použila ani nie štvrtina peňazí na riešenie chorôb z povolania či úrazov. Zvyšok, okolo 200 miliónov eur, skončil v dôchodkoch.
Na problém upozorňujú aj analytici ministerstva práce. Tí navrhujú, aby sa vytvorila sieť zariadení, ktoré budú poskytovať pracovnú rehabilitáciu, a aby o dávke ľudia vôbec vedeli. Inšpirovať by sme sa podľa nich mohli v krajinách ako Nemecko či Švajčiarsko, kde fungujú špecializované úrazové nemocnice.