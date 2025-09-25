Dychová skúška odhalila 1,17 mg/l alkoholu v dychu, čo zodpovedá 2,44 promile.
Policajti z Nových Zámkov zasahovali pri incidente, pri ktorom sa 40-ročný muž vyhrážal úradníkom počas kontroly jeho liečebného režimu na PN-ke. Muž nereagoval pokojne a spôsobil napätú situáciu priamo pred obecným úradom.
Po konflikte nasadol do svojho auta značky Seat Alhambra a odštartoval. Hliadka spozorovala jeho vozidlo a okamžite ho chcela zastaviť. Muž však zrýchlil a zastavil až pri rodinnom dome, odkiaľ utekal do dvora. Policajtom sa ho podarilo zadržať za použitia donucovacích prostriedkov.
Muž následne priznal, že požil alkohol. Dychová skúška odhalila 1,17 mg/l alkoholu v dychu, čo zodpovedá 2,44 promile.
Po zadržaní ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Následne mu polícia vzniesla obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
