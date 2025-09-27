Kategórie
dnes 27. septembra 2025 o 8:10
Čas čítania 0:26

Dieťaťu v Drienovci brusný kotúč amputoval štyri prsty a časť dlane. Prípad vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví

Kategória:
Slovensko
Dieťaťu v Drienovci brusný kotúč amputoval štyri prsty a časť dlane. Prípad vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj
V Drienovci došlo k vážnemu úrazu dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie.

  • Polícia vyšetruje prípad vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo na pozemku pred rodinným domom v obci Drienovec, okres Košice.
  • Ako pre denník Korzár potvrdila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, mužovi počas rezania kovovej konštrukcie karosérie motorového vozidla praskol brúsny kotúč z ručnej brúsky.
  • Jeho úlomok zasiahol štvorročné dieťa, ktorému amputoval štyri prsty a časť dlane.

Širší kontext: Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo dieťa ťažké zranenia, ktoré si vyžiadajú liečbu presahujúcu 42 dní.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie už začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ však nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.

27. septembra 2025 o 7:22 Čas čítania 0:27 ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou
27. septembra 2025 o 6:44 Čas čítania 1:23 ÚVZ SR varuje boreliózou a encefalitídou. Ako sa pred nimi chrániť? ÚVZ SR varuje boreliózou a encefalitídou. Ako sa pred nimi chrániť?
26. septembra 2025 o 18:52 Čas čítania 0:21 Ivan Štefanec odchádza z klubu KDH. Reaguje na spoluprácu strany so Smerom-SD Ivan Štefanec odchádza z klubu KDH. Reaguje na spoluprácu strany so Smerom-SD

políci

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj
