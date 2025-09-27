Citlivý obsah
V Drienovci došlo k vážnemu úrazu dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie.
- Polícia vyšetruje prípad vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo na pozemku pred rodinným domom v obci Drienovec, okres Košice.
- Ako pre denník Korzár potvrdila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, mužovi počas rezania kovovej konštrukcie karosérie motorového vozidla praskol brúsny kotúč z ručnej brúsky.
- Jeho úlomok zasiahol štvorročné dieťa, ktorému amputoval štyri prsty a časť dlane.
Širší kontext: Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo dieťa ťažké zranenia, ktoré si vyžiadajú liečbu presahujúcu 42 dní.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie už začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ však nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.
