Ivan Štefanec odchádza z klubu KDH. Reaguje na spoluprácu strany so Smerom-SD

Po dlhých rokoch odchádza preč.
Bývalý europoslanec Ivan Štefanec ukončil svoje členstvo v hnutí KDH. Prekáža mu, že poslanci KDH pomáhajú strane Smer odviesť pozornosť od ich krokov tým, že hlasovali za novelu Ústavy SR. Konkrétne poukázal na to, že sa vláda zbližuje s „masovým vrahom“ Vladimirom Putinom a ekonomicky a morálne ničí Slovensko.
Štefanec hovorí, že žijeme v dobe, kedy si musíme vybrať. Buď budeme chrániť hodnoty a žiť v európskom priestore, alebo sa budeme tváriť, že nám na nich záleží a pomáhať „gaunerom“, ktorí vedú Slovensko z európskej cesty.
25. septembra 2025 o 7:50 Čas čítania 3:14 REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
26. septembra 2025 o 11:29 Čas čítania 0:22 Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom