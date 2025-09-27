Lufthansa plánuje zrušiť v administratíve tisícky pracovných miest.
- Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje zrušiť tisícky administratívnych pozícií.
- Podľa zdrojov oboznámených s plánmi aerolínií by v najbližších rokoch o prácu mala prísť približne pätina zamestnancov v administratíve. Dôvodom je znižovanie vysokých nákladov.
- Spoločnosť chce tieto plány oficiálne oznámiť v pondelok 29. septembra v rámci svojho Dňa pre kapitálové trhy, médiá ich však zverejnili už koncom tohto týždňa.
Širší kontext: Presný počet rušených pracovných pozícií ešte nie je známy, podľa médií je však ohrozených približne 3000 až 4 000 miest. Lufthansa v súčasnosti zamestnáva zhruba 103-tisíc ľudí po tom, ako počas obdobia pandémie nového koronavírusu zrušila zhruba 20-tisíc pracovných pozícií.
Napriek turbulenciám vo svetovej ekonomike a nevyhnutnému škrtaniu nákladov však Lufthansa stále očakáva za celý rok 2025 dobré výsledky. Po tom, ako koncom júla oznámila za 2. kvartál vyšší než očakávaný prevádzkový zisk, potvrdila pôvodný optimistický výhľad na celý rok. Prispel k tomu najmä vysoký dopyt po letenkách.
Spoločnosť naďalej odhaduje, že prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) upravený o mimoriadne položky bude tento rok výrazne vyšší než vlani. V minulom roku predstavoval 1,6 miliardy eur.
