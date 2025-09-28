Kategórie
TASR
dnes 28. septembra 2025 o 9:31
Čas čítania 0:59

V Moldavsku sa dnes konajú voľby. Krajina sa rozhoduje medzi Západom a Ruskom

Kategória:
Zahraničie
V Moldavsku sa dnes konajú voľby. Krajina sa rozhoduje medzi Západom a Ruskom
Zdroj: TASR/AP

V krajine sa v nedeľu začali parlamentné voľby.

  • V Moldavsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a zatvoria sa o opäť 22.00 h (21.00 h SELČ).
  • Prezidentka Maia Sanduová označila tieto voľby za „najdôležitejšie“ v krajine a varovala pred ďalším priblížením sa k Moskve. 

Citát: „Výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás riziko pre región,“ napísala Sanduová v piatok na platforme X.

Širší kontext: Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS), hoci vládu zrejme sama nezloží. Vládnuca PAS na čele so Sanduovou má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že PAS by mohla stratiť väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.

Analytici uvádzajú, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030.  Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uvádza AFP.

V predvečer volieb úrady vykonali stovky prehliadok v súvislosti s tým, čo vláda označuje za „volebnú korupciu“ a „pokusy o destabilizáciu“. V rámci toho zadržali desiatky osôb. V piatok volebná komisia vylúčila dve proruské strany z volieb pre nezrovnalosti vo financovaní. Opozícia tieto rozhodnutia ostro kritizovala.

Moldavsko Rusko Správy zo sveta
