Ak sa PS nedištancuje od Hlasu-SD, Matovič sľubuje kľúčovú tlačovú konferenciu.
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič vyzval predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Ak sa tak nestane, hnutie avizuje na stredu (1. 10.) kľúčovú tlačovú konferenciu. Informoval o tom v nedeľu na tlačovej konferencii.
„Chcem ho vyzvať ako lídra opozície, aby definitívne vylúčil akúkoľvek kolaboráciu s Hlasom. Ak to dokáže, my neurobíme v stredu tlačovku, ktorá bude kľúčová. Ak to nedokáže, pozývam na tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby,“ odkázal Matovič.
Pripomenul tiež, že je takmer polovica volebného obdobia a opozícia by podľa neho mala mať jasný plán. Ľudia podľa neho očakávajú nádej a lídra, ktorý povie, aký je plán, a nie trojdňový „lynč“ voči Hnutiu Slovensko.
Znova sa vrátil k novele Ústavy SR
Kritizoval, že opozičné strany po hlasovaní o novele ústavy kategoricky vylúčili spoluprácu, ba i len zamyslenie nad spoluprácou. Odkázal im, aby sa pozreli na záujem krajiny, pretože je potrebné nájsť alternatívu v súčasnej vláde. Zároveň pripomenul, že keď PS hlasovalo so Smerom-SD za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, jeho hnutie ho verejne neobviňovalo zo zrady a nevylučovalo zo spolupráce.
Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš povedal, že situácia s dvoma poslancami, ktorí hlasovali za novelu ústavy, ich mrzí. Zdôraznil, že sa k tomu postavia čelom a aj na budúci týždeň budú situáciu na klube riešiť. Matovič v tejto súvislosti poznamenal, že zmeny v ústave ho nemrzia, mrzí ho však spôsob, akým prešli. Dvaja jeho poslanci podľa neho presadili „dobré zmeny, ale najhorším možným spôsobom.“
Reakcia PS
Progresívne Slovensko (PS) deklaruje, že spoluprácu so stranou Hlas-SD odmietlo opakovane a jednoznačne. Pre TASR to uviedla Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia v reakcii na výzvu predsedovi PS Michalovi Šimečkovi od lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča.
„Spoluprácu so stranou Hlas sme odmietli opakovane a jednoznačne. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať,“ reagovalo PS.