Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 29. septembra 2025 o 9:46
Čas čítania 0:32

Počasie na Slovensku čaká veľká zmena: Teploty klesnú k 0 °C, dorazí aj sneženie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Počasie na Slovensku čaká veľká zmena: Teploty klesnú k 0 °C, dorazí aj sneženie
Zdroj: Unsplash/Annie Spratt/volně k užití (ilustrační obrázek)

Zrážky postupom týždňa ubudnú.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v tomto týždni na Slovensku vpád studeného vzduchu. Podľa meteorológov by v noci mohlo miestami aj mrznúť. Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Toto prúdenie bude pokračovať aj v ďalších dňoch, pričom najchladnejší vzduch sa k nám dostane vo štvrtok 2. 10. a v piatok 3. 10., keď teplota v hladine 850 hektopascalov klesne s vysokou pravdepodobnosťou pod nulu na väčšine nášho územia,“ upozornil ústav s tým, že v predikciách nie je veľká miera neistoty.

Ako SHMÚ dodal, nad 1000 až 1500 metrov nad morom by mohlo snežiť. Zrážky postupom týždňa ubudnú. „Z vývoja poveternostnej situácie teda vyplýva, že už sa budeme musieť teplejšie obliecť, prípadne aj pozbierať úrodu, ktorú by toto ochladenie mohlo ohroziť alebo poškodiť,“ poukázali meteorológovia.

29. septembra 2025 o 6:28 Čas čítania 1:09 Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môže aj to, keď si platíš OnlyFans Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môže aj to, keď si platíš OnlyFans
29. septembra 2025 o 5:41 Čas čítania 0:39 Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
28. septembra 2025 o 16:40 Čas čítania 1:17 Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom

vietor
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:16
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
pred 2 hodinami
Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred hodinou
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
včera o 16:02
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
včera o 16:40
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
včera o 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
dnes o 11:16
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
pred 3 dňami
Slovenské lesy ožili hubami. Úlovky hlásia z východu aj zo západu, na týchto miestach nazbieraš plný košík
Slovenské lesy ožili hubami. Úlovky hlásia z východu aj zo západu, na týchto miestach nazbieraš plný košík
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
22. 9. 2025 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Lifestyle news
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka pred 7 minútami
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour pred 53 minútami
VIDEO: Čína otvorila najvyšší most sveta. Autá jazdia viac ako 600 metrov nad riekou pred hodinou
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť pred 2 hodinami
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu? pred 3 hodinami
Prichádza Casa Amor, ktorá preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila dnes o 11:10
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov dnes o 10:39
VIDEO: Zápasník z Egypta zvládol nemožné. Svojimi zubami potiahol loď s hmotnosťou 700 ton dnes o 09:38
Obrovský úspech pre slovenský tenis: Leon Sloboda získal zlato na ME do 16 rokov dnes o 08:54
Slovensko Všetko
Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
pred 2 hodinami
Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
Aktivisti nahnevali šéfa hnutia SLOVENSKO.
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
dnes o 11:16
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
dnes o 08:13
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
EÚ výrazne mení svoju obrannú politiku. Štáty čaká radikálna transformácia, píše Politico
pred 3 hodinami
EÚ výrazne mení svoju obrannú politiku. Štáty čaká radikálna transformácia, píše Politico
Zásah policajtov na gymnáziu v Šamoríne: Polícia upozorňuje, že ide o cvičenie
pred 2 hodinami
Zásah policajtov na gymnáziu v Šamoríne: Polícia upozorňuje, že ide o cvičenie
Bude mať Rusko vlastný Big Mac či McNuggets? McDonald's príde čoskoro o ochranné známky
pred hodinou
Bude mať Rusko vlastný Big Mac či McNuggets? McDonald's príde čoskoro o ochranné známky
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Zahraničie Všetko
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred hodinou
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
včera o 10:01
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
pred 2 dňami
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred hodinou
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
Alena Rapčan Štrompová otvorene hovorí o výzvach v školstve, mediálnej výchove, ale aj o tom, prečo je pre ňu najväčším úspechom každý žiak, ktorý nájde svoju silu a talent.
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia